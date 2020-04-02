Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к очередному невероятному достижению.

Портал Business Insider утверждает, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в 2020 году станет третьим спортсменом и первым футболистом в истории, который заработал один миллиард долларов за карьеру.

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На прибыль португальца сильно не повлияет даже сокращение зарплаты в туринском клубе из-за пандемии коронавируса. Напомним, Роналду является владельцем бренда мужской одежды "CR7", также форвард получает миллионы по рекламным контрактам.

Более одного миллиарда долларов ранее заработали знаменитый гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. Согласно информации источника, к этой компании, кроме Роналду, в 2020 году также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер.

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