toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС АНДРЕЙ НЕСМАЧНЫЙ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов

20:51 36 Читати українською
Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов
Криштиану Роналду / Getty images

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к очередному невероятному достижению.

Портал Business Insider утверждает, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в 2020 году станет третьим спортсменом и первым футболистом в истории, который заработал один миллиард долларов за карьеру.

Лучший игрок в истории – подозрительные результаты многомиллионного голосования, которое кардинально изменилось ночью

На прибыль португальца сильно не повлияет даже сокращение зарплаты в туринском клубе из-за пандемии коронавируса. Напомним, Роналду является владельцем бренда мужской одежды "CR7", также форвард получает миллионы по рекламным контрактам.

Более одного миллиарда долларов ранее заработали знаменитый гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. Согласно информации источника, к этой компании, кроме Роналду, в 2020 году также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер.

"Знову підеш скаржитися своєму татку?": Рууд ван Ністелрой – перший ворог Роналду, який так і не став легендарним

blog_ava
"Если ничего не изменится, будет конец света": Балтача признался, как живет в Англии одним днем из-за коронавируса
12:55
436
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
44
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук