"Надеюсь, вам нравится смотреть матчи чемпионата мира так же, как и мне. Увлекаюсь футболом и люблю то, как он помогает расширить возможности для детей. Именно для этого я основал фонд Пеле.

"Когда это прекратится?" – Пеле расстроен трагическими событиями в Украине

Сегодня я рад сообщить вам, что мы объявляем победителей первой премии "Три сердца". Каждый год мы будем выбирать трех победителей – футболиста, общественную организацию и вдохновителя. Они вносят вклад в благотворительные дела и влияют на общество, поддерживая и предоставляя детям возможности для образования, здравоохранения и борьбы с бедностью.

Я рад объявить, что лауреатами в этом году будут Grassroot Soccer – за их лидерство в области здоровья подростков за последние 20 лет. Криштиану Роналду – за его успехи на поле и за его пределами, подчеркнутые его бесконечной преданностью делу детей. Global Empowerment Mission – за их вдохновенную работу по помощи украинским беженцам", – написал Пеле в Instagram.