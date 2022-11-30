"Сподіваюся, вам подобається дивитися матчі чемпіонату світу так само, як і мені. Захоплююсь футболом і люблю те, як він допомагає розширити можливості для дітей. Саме для цього я заснував фонд Пеле.

"Коли це припиниться?" – Пеле засмучений трагічними подіями в Україні

Сьогодні я радий повідомити вам, що ми оголошуємо переможців першої премії "Три серця". Щороку ми будемо обирати трьох переможців – футболіста, громадську організацію та натхненника. Вони роблять внесок у благодійні справи та впливають на суспільство, підтримуючи та надаючи дітям можливості для освіти, охорони здоров'я та боротьби з бідністю.

Я радий оголосити, що лауреатами цього року будуть Grassroot Soccer – за їхнє лідерство в галузі здоров'я підлітків за останні 20 років. Кріштіану Роналду – за його успіхи на полі і за його межами, підкреслене його нескінченною відданістю справі дітей. Global Empowerment Mission – за їхню натхненну роботу з допомоги українським біженцям", – написав Пеле в Instagram.