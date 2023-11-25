Аль-Хиляль уничтожил Аль Хазм в 14 туре саудовской Про-лиги. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 14 тур

Аль Хазм – Аль-Хиляль – 0:9

Голы: Митрович, 14, Канно, 32, Кахтани, 41, Малком, 52,55,85, Ал-Шехри, 79, Аль-Бурайк, 81, Милинкович-Савич, 90+3

Аль-Хиляль мчится к титулу, разбивая на своем пути соперников вдребезги. Очередной жертвой лидера Про-лиги стал Аль Хазм.

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Игроки "голубых" еще в первом тайме обеспечили себе комфортный счет. Самым красивым стал второй гол в ворота аутсайдера. Экс-хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш покатил на Канно, а то и мощным дальним ударом пробил, не оставив шансов достать мяч голкиперу. После перерыва избиение Аль Хазм продолжилось. Бывший нападающий Барселоны Малком оформил хет-трик, а уже в компенсированное время Милинкович-Савич поставил точку.

Забив девять голов, Аль-Хиляль одержал свою самую результативную победу в текущем сезоне. Третий матч подряд в чемпионате "голубые" не пропускают.

Сейчас Аль-Хиляль находится на первой строчке с 38 очками, опережая команду Роналду на четыре пункта. Аль-Хамз остался на последнем месте, набрав лишь семь баллов.