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Роналду прибув до розташування збірної Португалії та провів перше тренування

16:43 579 Читать на русском
Роналду прибув до розташування збірної Португалії та провів перше тренування
Кріштіану Роналду / фото: Reuters

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прибув до табору чемпіонів Європи та розпочав підготовку до матчу відбору до Євро-2020 проти України.

 

Сьогодні Роналду провів перше тренування у складі збірної Португалії після двохмісячної паузи у національній команді.

Поки Роналду готувався забивати Україні, фанати здавали квитки, або Португалія чекає "найкращого гравця світу"

Нагадаємо, після Мундіалю в Росії Крішітану попросив головного тренера збірної Фернанду Сантуша тимчасово не викликати його до лав національної команди, щоб той зміг краще адаптуватися в Ювентусі та італійському футболі. Через це володар "Золотого м'яча" повністю пропустив груповий етап Ліги націй.

Однак зараз лідер португальської команди повернувся та повністю зосереджений на виступах за свою національну команду.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

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Теги
Португалія Португалія Євро-2020 Португалія - Україна Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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