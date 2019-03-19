Роналду прибув до розташування збірної Португалії та провів перше тренування

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прибув до табору чемпіонів Європи та розпочав підготовку до матчу відбору до Євро-2020 проти України.

Сьогодні Роналду провів перше тренування у складі збірної Португалії після двохмісячної паузи у національній команді.

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Нагадаємо, після Мундіалю в Росії Крішітану попросив головного тренера збірної Фернанду Сантуша тимчасово не викликати його до лав національної команди, щоб той зміг краще адаптуватися в Ювентусі та італійському футболі. Через це володар "Золотого м'яча" повністю пропустив груповий етап Ліги націй.

Однак зараз лідер португальської команди повернувся та повністю зосереджений на виступах за свою національну команду.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

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