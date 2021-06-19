Роналду повторил феноменальный рекорд Клозе на чемпионатах Европы и мира
21:37 - Читати українською
Главная звезда сборной Португалии вновь вносит коррективы в историю футбола.
завершено
67’ Диогу Жота
Рубен Диаш 35’
Рафаэл Геррейро 39’
Кай Хаверц 51’
Робин Госенс 60’
35’ Рубен Диаш
39’ Рафаэл Геррейро
51’ Кай Хаверц
60’ Робин Госенс
67’ Диогу Жота
Португалия уступила Германии во втором туре Евро-2020 (2:4), а Криштиану Роналду отметился одним забитым мячом.
Португалия – Германия – 2:4 – видео голов
Теперь в активе 36-летнего форварда в общем 19 голов на чемпионатах мира и Европы. По этому показателю Криш сравнялся с экс-нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который лидировал в рейтинге, информирует OptaJoe.
Уже 23 июня Роналду сможет стать единоличным рекордсменом, ведь сборная Португалии сыграет с французами в третьем туре группового этапа Евро-2020.
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