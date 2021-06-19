Португалия уступила Германии во втором туре Евро-2020 (2:4), а Криштиану Роналду отметился одним забитым мячом.

Португалия – Германия – 2:4 – видео голов

Теперь в активе 36-летнего форварда в общем 19 голов на чемпионатах мира и Европы. По этому показателю Криш сравнялся с экс-нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который лидировал в рейтинге, информирует OptaJoe.

Уже 23 июня Роналду сможет стать единоличным рекордсменом, ведь сборная Португалии сыграет с французами в третьем туре группового этапа Евро-2020.

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