В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы встречаются команды Португалии и Германии. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол" 24.

Матч и онлайн-трансляция Португалия – Германия стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок принимает мюнхенская Альянц Арена. Немцы после поражения от Франции с автоголом Матса Хуммельса расположились на последнем месте группы F с нулем очков. Португалия в первом туре разгромила Венгрию в Будапеште (3:0).

Бундестим стартовала агрессивно и даже забила, но акробатический мяч Робина Госенса был отменен из-за офсайда. Португалия ответила стремительной контратакой, которая завершилась голом Криштиану Роналду в пустые ворота после ассиста Диогу Жоты.

Команда Лёва сравняла счет на 35-й минуте. Это Хаверц удачно подставил ногу под удар Госенса. Еще через 4 минуты Германия вышла вперед – помог автогол Геррейры.

Видео гола Роналду:

Видео гола Хаверца:

Kai Havertz’s goal for Germany against Portugal! pic.twitter.com/EUqkvu7zb1 — LDN (@LDNFootbalI) June 19, 2021

Видео автогола Геррейры: