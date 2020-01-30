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Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram – португалец опубликовал ностальгическую подборку фото

07:30 135 Читати українською
Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram – португалец опубликовал ностальгическую подборку фото
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду устанавливает рекорды не только на футбольном поле.

Звездный португалец стал первым человеком на планете, кому удалось достичь отметки в 200 млн подписчиков в Instagram.

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Именно для такого события Криштиану поделился мотивирующим видеороликом со своими фото.

Ближайшим преследователем 34-летнего форварда Юве является певица Ариана Гранде, за которой следят 173 млн человек. Для сравнения, у Лионеля Месси – 141 млн.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 18 матчей, в которых отметился 17-ю голами и двумя ассистами.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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