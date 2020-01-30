Роналду набрав рекордну кількість підписників в Instagram – португалець опублікував ностальгічну підбірку фото

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду встановлює рекорди не лише на футбольному полі.

Зірковий португалець став першою людиною на планеті, кому вдалось досягти відмітки у 200 млн підписників в Instagram.

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Саме для такої події Кріштіану поділився мотивуючим відеороликом зі своїми фото.

Найближчим переслідувачем 34-річного форварда Юве є співачка Аріана Гранде, за якою слідкують 173 млн осіб. Для порівняння, у Ліонеля Мессі – 141 млн.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 18 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та двома асистами.

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