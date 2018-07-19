Телеканалы Футбол 1/2 будуть транслировать Серию А вместо Ла Лиги

Телеканалы Футбол 1/2 с нового телевизионного сезона будут транслировать Серию А. Об этом рассказал директор каналов Александр Денисов.

Когда мы не договорились о продлении контракта трансляции матчей с Ла Лигой. Уже на следующий день я был в офисе Серии А. Мы достаточно быстро обсудили все условия и подписали контракт. Это произошло еще три месяца назад, когда никто даже не мог представить себе, что Роналду окажется в Ювентусе.

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Серия А фактически идентична Ла Лиге по временным слотами матчей и заходит в нашу субботнюю и воскресную сетку вещания. Есть вечерние матчи и дневные. Поэтому предусмотрен микст между Серией А, УПЛ и АПЛ.

Комментаторы? Несмотря на то, что Роберто Моралес и Авраам Кампомар являются экспертами в испанском футболе, стресса не произошло. Они абсолютно в теме итальянского футбола.

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К слову, когда шли к подписанию контракта с Серией А, спрашивали у некоторых сайтов информацию об интересе к чемпионату Италии и Ла Лиги. Интерес практически идентичен. Думаю, мышечная память наших болельщиков отсылает к детству, когда матчи чемпионата Италии, особенно с участием Андрея Шевченко, широко транслировались. В Серии А есть пять-шесть топ-клубов Ювентус, римское дерби, миланское дерби, Наполи с Анчелотти, Фиорентина. Будет интересно", – рассказал Денисов в комментарии Footboom.