Португалия перестреляла Словакию в матче отбора на чемпионат Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Португалия просто "рвала" оборону Словакии и еще до перерыва отгрузила 2 гола. Рамуш замкнул навес Фернандеша, а Роналду реализовал пенальти за игру рукой. Авторы голов должны были забивать еще, если бы попадали в полупустые ворота.

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Словаки благодаря рикошету один мяч отквитали, но португальцы быстро вернули комфортное преимущество. Роналду с нескольких метров не испортил прострел Фернандеша. Лоботка роскошным дальним ударом установил окончательные 3:2 – Португалия гарантированно едет на Евро.