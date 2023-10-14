Роналду дублем организовал выход на Евро-2024: видеообзор матча Португалия – Словакия – 3:2
10:19 - Читати українською
Португалия перестреляла Словакию в матче отбора на чемпионат Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Португалия просто "рвала" оборону Словакии и еще до перерыва отгрузила 2 гола. Рамуш замкнул навес Фернандеша, а Роналду реализовал пенальти за игру рукой. Авторы голов должны были забивать еще, если бы попадали в полупустые ворота.
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Словаки благодаря рикошету один мяч отквитали, но португальцы быстро вернули комфортное преимущество. Роналду с нескольких метров не испортил прострел Фернандеша. Лоботка роскошным дальним ударом установил окончательные 3:2 – Португалия гарантированно едет на Евро.
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