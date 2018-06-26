Роналду догнал Клозе и близок к рекорду по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы

В матче 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 Португалия и Иран сыграли вничью 1:1. Криштиану Роналду провел на поле весь поединок и приблизился к очередному рекорду.

Этот матч стал для португальца 37-м на чемпионатах мира и Европы. Таким образом, Роналду по этому показателю догнал немца Мирослава Клозе и вышел на второе место в рейтинге.

Лидером по этому показателю является другой экс-представитель сборной Германии – Бастиан Швайнштайгер, у которого 38 сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы.

ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-офф