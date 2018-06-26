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Роналду догнав Клозе і близький до рекорду за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи

09:23 295 Читать на русском
Роналду догнав Клозе і близький до рекорду за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи
Кріштіану Роналду

У матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 Португалія та Іран зіграли внічию 1:1. Кріштіану Роналду провів на полі весь поєдинок та наблизився до чергового рекорду.

Цей матч став для португальця 37-м на чемпіонатах світу та Європи. Таким чином, Роналду за цим показником догнав німця Мірослава Клозе та вийшов на друге місце у рейтингу.

Лідером за цим показником є інший екс-представник збірної Німеччини – Бастіан Швайнштайгер, у якого 38 зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи.

ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Іран - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Рекорди Бастіан Швайнштайґер Бастіан Швайнштайґер Мірослав Клозе Мірослав Клозе
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