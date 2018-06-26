Роналду догнав Клозе і близький до рекорду за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи

У матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 Португалія та Іран зіграли внічию 1:1. Кріштіану Роналду провів на полі весь поєдинок та наблизився до чергового рекорду.

Цей матч став для португальця 37-м на чемпіонатах світу та Європи. Таким чином, Роналду за цим показником догнав німця Мірослава Клозе та вийшов на друге місце у рейтингу.

Лідером за цим показником є інший екс-представник збірної Німеччини – Бастіан Швайнштайгер, у якого 38 зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи.

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