"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и разуме. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, но настоящая борьба – это борьба разума.

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Проходить через многое с упором на конечную цель, оставаться на высоком уровне – это самое сложное, и это то, чем я занимался последние несколько лет. Я работал и больше сосредотачивался на работе над своим умом. Я знаю, что мое тело справится, потому что я его очень уважаю и часто к нему прислушиваюсь.

В жизни должны быть важные моменты, лучшие или худшие. Но когда ты падаешь, у тебя должны быть силы, чтобы подняться. Я счастлив, я хочу остаться и посмотреть, что будет дальше. Я хочу узнать, буду ли играть до 40, 41 или 42 лет. Впрочем, самое главное, что моя ежедневная цель – наслаждаться моментом", – приводит слова Роналду ESPN.

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