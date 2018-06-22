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Роналду – о матче с Испанией: Это моя лучшая игра на чемпионатах мира

16 июня 09:07 219 Читати українською
Роналду – о матче с Испанией: Это моя лучшая игра на чемпионатах мира
Криштиану Роналду / фото: ФИФА

Герой матча 1 тура ЧМ-2018 Португалия – Испания Криштиану Роналду признался, что считает этот поединок лучшим в своей карьере на чемпионатах мира.

"Это особенный момент. Мы играли с одним из фаворитов чемпионата мира. Португалия – не фаворит. Мы просто должны выигрывать следующий матч, набрать 4 очка. Мы должны расслабиться и играть в наш футбол.

Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

Я счастлив, это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Я счастлив вместе с командой, потому что мы сыграли хорошо. Мы дважды вели в счете, но в конце концов должны были бороться за ничью. Я думаю, результат матча справедлив", – цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.

К слову, Роналду благодаря хет-трику в матче с Испанией догнал Ференца Пушкаша в списке бомбардиров европейских сборных, а также установил еще несколько рекордов.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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Теги
ЧМ 2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Португалия - Испания
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