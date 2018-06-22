Роналду – про матч з Іспанією: Це моя найкраща гра на чемпіонатах світу

Герой матчу 1 туру ЧС-2018 Португалія – Іспанія Кріштіану Роналду зізнався, що вважає цей поєдинок найкращим у своїй кар'єрі на чемпіонатах світу.

"Це особливий момент. Ми грали з одним з фаворитів чемпіонату світу. Португалія – не фаворит. Ми просто повинні вигравати наступний матч, набрати 4 очки. Ми повинні розслабитися і грати в наш футбол.

Португалія – Іспанія – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Я щасливий, це моя найкраща гра на чемпіонатах світу. Я щасливий разом з командою, тому що ми зіграли добре. Ми двічі вели в рахунку, але врешті-решт повинні були боротися за нічию. Я думаю, результат матчу справедливий", – цитує Роналду офіційний сайт ФІФА.

До слова, Роналду завдяки хет-трику у матчі з Іспанією наздогнав Ференца Пушкаша у списку бомбардирів європейських збірних, а також встановив ще кілька рекордів.