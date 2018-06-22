Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

Сборная Испании в матче 1-го тура чемпионата мира в группе В расписала феерическую ничью с Португалией (3:3). Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

В матче 1 тура ЧМ-2018 Португалия – Испания в группе B Криштиану Роналду открыл счет уже на 4 минуте поєдинка.

Португалия – Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Лидер португальцев заработал пенальти – одноклубник Криштиану Начо сфолил в своей штрафной и арбитр без колебаний указал на "точку". Сам Роналду уверенно исполнил приговор рефери, разведя мяч и Де Хеа по разным углам.

ЧС-2018 Португалія – Іспанія: Роналду оформив дубль – феєрія у перші 45 хвилин

На 24-й минуте Испания сравняла счет. Диего Коста фактически самостоятельно разобрался с защитой чемпионов Европы и ударом в нижний угол пробил Патрисиу.

На 44-й минуте Португалия вновь вышла вперед – Роналду оформил дубль. Стоит отметить вопиющую ошибку Давида Де Хеа, который не сумел отбить мяч, летевший прямо в голкипера.

В дебюте второго тайма свой дубль оформил и Диего Коста. На 55-й минуте после розыгрыша штрафного форвард переправил мяч уже в пустые ворота португальцев.

Практически сразу же Начо вывел Испанию вперед феноменальным ударом с хода. Мяч от штанги влетел в ворота. Этот гол будет претендовать на звание лучшего на ЧМ-2018.

Однако подопечные Йерро не удержали победу – невероятный Роналду классным ударом со штрафного спас ничью для Португалии.

Обзор матча: Видео удалено по просьбе правообладателя