toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

15 июня 22:54 37767 Читати українською
Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча
Португалия – Испания – видео голов и обзор матча

Сборная Испании в матче 1-го тура чемпионата мира в группе В расписала феерическую ничью с Португалией (3:3). Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

В матче 1 тура ЧМ-2018 Португалия – Испания в группе B Криштиану Роналду открыл счет уже на 4 минуте поєдинка.

Португалия – Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Лидер португальцев заработал пенальти – одноклубник Криштиану Начо сфолил в своей штрафной и арбитр без колебаний указал на "точку". Сам Роналду уверенно исполнил приговор рефери, разведя мяч и Де Хеа по разным углам.

ЧС-2018 Португалія – Іспанія: Роналду оформив дубль – феєрія у перші 45 хвилин

На 24-й минуте Испания сравняла счет. Диего Коста фактически самостоятельно разобрался с защитой чемпионов Европы и ударом в нижний угол пробил Патрисиу.

На 44-й минуте Португалия вновь вышла вперед – Роналду оформил дубль. Стоит отметить вопиющую ошибку Давида Де Хеа, который не сумел отбить мяч, летевший прямо в голкипера.

В дебюте второго тайма свой дубль оформил и Диего Коста. На 55-й минуте после розыгрыша штрафного форвард переправил мяч уже в пустые ворота португальцев.

Практически сразу же Начо вывел Испанию вперед феноменальным ударом с хода. Мяч от штанги влетел в ворота. Этот гол будет претендовать на звание лучшего на ЧМ-2018.

Однако подопечные Йерро не удержали победу – невероятный Роналду классным ударом со штрафного спас ничью для Португалии.

Обзор матча: Видео удалено по просьбе правообладателя

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Видеоновости Испания Испания Португалия Португалия Португалия - Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 17:5390 Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
2
час
:
53
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук