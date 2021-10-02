Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду демонструє найнижчий коефіцієнт пресингу (2,7) серед атакувальних гравців у нинішньому сезоні АПЛ, повідомляє The Athletic.

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Лідерами за цим показником є півзахисник Крістал Пелас Вілфрід Заха та нападник Ніл Мопей, які роблять у середньому 20 спроб пресингу суперника за гру.

У нинішньому сезоні АПЛ Роналду провів три матчі, в яких відзначився трьома голами.

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