Роналду – найгірший гравець АПЛ за показниками пресингу
13:28 - Читать на русском
Все-таки знайшовся рейтинг, де португальський форвард посідає останню сходинку.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду демонструє найнижчий коефіцієнт пресингу (2,7) серед атакувальних гравців у нинішньому сезоні АПЛ, повідомляє The Athletic.
Роналду розкритикував себе за гру з Вільяреалом, попри переможний гол
Лідерами за цим показником є півзахисник Крістал Пелас Вілфрід Заха та нападник Ніл Мопей, які роблять у середньому 20 спроб пресингу суперника за гру.
У нинішньому сезоні АПЛ Роналду провів три матчі, в яких відзначився трьома голами.
Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter