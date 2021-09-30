"Я так счастлив. Это была очень, очень сложная игра. Вильярреал сыграл очень хорошо, создал много моментов.

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Игра была не лучшей для меня, я выступил не слишком хорошо. Иногда я играю хорошо, но не забиваю. На этот раз играл плохо и забил. Победа очень важна. Мы знали, что будет сложно пройти в следующий этап, если не добудем очков. Но теперь все возможно, все открыто. Мы верим, что пройдем", – приводит слова Роналду ВТ.

Добавим, что 36-летний португалец оформил свой 5-й гол в 5 матчах после возвращения в МЮ.

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