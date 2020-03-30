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Роналдиньо развлекается за решеткой, пока планета закрыта на карантин – видео, которое удивит всех

14:02 54 Читати українською
Роналдиньо развлекается за решеткой, пока планета закрыта на карантин – видео, которое удивит всех
Роналдинью (справа) / фото с открытых источников

Знаменитый бразилец Роналдиньо, похоже, совсем не скучает в парагвайской тюрьме.

В сети появилось видео тюремных будней легендарного нападающего Барселоны и сборной Бразилии. Быт Роналдиньо удивит многих.

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Футболист спокойно развлекается, играя в игру футволей, которая популярна на пляжах Копакабаны, ныне закрытых из-за карантина. Зато Рони вовсе не потерял свою технику и легко переигрывает своих оппонентов на тюремном дворе.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая – Асунсьоне. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, однако после допроса на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Но уже через несколько часов его снова арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

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