Опытный хавбек покинул "джалоросси", сообщает официальный сайт клуба.

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Пасторе разорвал контракт с римлянами по обоюдному согласию. Аргентинец имел еще два года по договору с Ромой. Однако, он давно перестал быть частью основной обоймы "волков". В прошлом сезоне Пасторе сыграл всего 5 матчей Серии А, но заработал 4,5 млн евро, имея второй оклад в команде.

Аргентинский хавбек сделал себе имя в Палермо, цвета которого защищал в 2009-2011 гг. и даже стал лучшим игроком Италии-2010. Затем он провел 7 сезон подряд в составе французского ПСЖ и завоевал 5 чемпионских титулов. Летом 2018-го Пасторе перебрался в Рим за 24,7 млн.

К слову, новый сезон чемпионата Италии Рома начала с двух побед – над Фиорентиной (3:1) и Салернитаной (4:0).

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