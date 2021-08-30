Полузащитник сборной Нидерландов Тён Копмейнерс перебрался из АЗ Алкмаар в Аталанту из Бергамо.

"Богиня" оформила переход 23-летнего хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Копмейнерс-старший подписал с бергамасками контракт на 5 лет. АЗ получил за своего воспитанника ориентировочно 14 млн евро. Опорник был трансферной целью Аталанты в течение всего летнего трансферного окна.

Тён Копмейнерс дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2017/18. С тех пор нидерландец провел за "сырных фермеров" 154 матча во всех турнирах, в которых забил 43 мяча и отдал 17 ассистов.

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