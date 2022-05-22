Римская Рома и роттердамский Фейеноорд сразятся за право стать первым победителем в истории Лиги конференции. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Рома – Фейеноорд состоится 25 мая на Арене Комбетаре в Тиране. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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На первый взгляд, фаворит первого в истории финала Лиги конференций очевиден. Однако букмекеры видят интригу и не отдают заранее трофей Моуринью.

Авторитетная контора Bwin на общую победу (с учетом овертаймов и серии пенальти) Ромы дает коэффициент 1.57, а на успех Фейеноорда – 2.25.

Победа римлян в основное время оценена коэффициентом 2.25, в то время как победа нидерландцев – 3, а ничья – 3.4.

Матч ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.85, как и на соответствующий тотал меньше.

Специалисты William Hill больше всего ждут голов от форварда Ромы Тамми Абрахама (2.4). Англичанин в этом сезоне забил 27 мячей.

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