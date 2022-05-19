Финал Лиги Европы-2022 стал особенным ещё до стартового свистка, ведь впервые за 11 лет турнир выиграла бы не английская или испанская команда. Дважды пиренейцы и британцы проводили финалы, в которых играли представители одной лиги, однако Айнтрахт и Рейнджерс положили этому конец – хотя в случае поражения шотландцев на предыдущей стадии финал мог оказаться немецким (скотты разбили РБ Лейпциг).

Матч имел чрезвычайно важное значение для обоих коллективов. Рейнджерс последний раз играли в финале еврокубков в 2008 году, уступив Зениту в Кубке УЕФА, а крайний международный трофей был завоёван в 1972-м – тогда удалось одолеть московитское Динамо в Кубке обладателей кубков. Айнтрахт, в свою очередь, не выиграл ни одного евротурнира после победы в финале КУЕФА-1980.

Нынешний финал Лиги Европы выпало принять севильскому стадиону "Рамон Санчес Писхуан". В течение дня в столице Андалусии были зафиксированы драки между немецкими и шотландскими фанами. Большое счастье, что они не стали масштабными, ведь из Глазго в Севилью прилетели 100 тысяч болельщиков, а из Франкфурта – 50 тысяч.

В футбольном плане ожидалось очень интересное противостояние. Во-первых, команды были примерно равны, чего в финалах ЛЕ давно не случалось. Во-вторых, Рейнджерс и Айнтрахт исповедуют игру вторым номером, обожая сводить матч к хаотическому размену контратаками. Франкфуртский коллектив считался фаворитом у букмекеров и экспертов, однако существенных преимуществ немцам не имели.

Первый тайм несколько разочаровал. Команды начали встречу довольно спокойно, проявляя агрессию лишь в борьбе за ничейные мячи. Уже на 5-й минуте это вылилось в разбитое лицо Роде – Ландстрем шипами прошелся по его лбу, остановив игру на 5 минут.

Айнтрахт и Рейнджерс демонстрировали не самый качественный футбол. Шотландцы больше работали с мячом (что нетипично для подопечных Джованни ван Бронкхорста), команда Оливера Гласнера чаще стреляла по воротам, но явного преимущества никто не захватил. Без моментов не обошлось, но их было мало.

У Айнтрахта из 11 ударов по воротам можно вспомнить только мощный выстрел Кнауффа с периметра штрафной в дальний угол и лонгшот Соу в правую девятку – Макгрегор парировал. Рейнджерс же провели всего 3 удара, однако дважды приблизились к голу. На 25-й минуте Арибо с дистанции бахнул мимо дальней девятки, а на 31-й Ландстрем пробил головой под перекладину, замкнув подачу с углового. Трапп спас "орлов".

Немцы выглядели более острыми и активными в первые 20 минут, но Рейнджерс в последующие 25 выровняли ход встречи. В целом же, на поле было достаточно скучно – от этого финала ждали гораздо больше. В конце концов отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Второй тайм начался с очень серьёзного давления франкфуртцев. Уже на 50-й минуте подопечные Оливера Гласнера могли открыть счёт вследствие дальнего удара Линдстрёма с рикошетом. Мяч пошёл в противоход Макгрегору, но пронёсся в сантиметрах от левой штанги. На 52-й же Борре ворвался в штрафную практически один на один с голкипером, однако после лёгкого контакта с Голдсоном нападающий упал– "орлы" требовали пенальти, однако арбитр Славко Винчич проигнорировал этот эпизод.

Рейнджерс сидели ниже травы, тише воды, однако на 57-й минуте именно шотландцы открыли счёт! Гол оказался удивительно простым: после выноса от Траппа мяч начал летать над центром поля, Соу решил сбросить его головой назад на Туту, однако центрбека Айнтрахта накрыл Арибо – а потом Тута ещё и не удержал равновесие, упав на газон. Арибо вышел на рандеву с Траппом и спокойно переиграл голкипера. 0:1! Оливер Гласнер был в шоке.

Вместо Туты на поле сразу же выпустили Хасебе. Айнтрахт быстро пришел в себя, заново прижав Рейнджерс. Уже на 60-й минуте "орлы" требовали пенальти из-за якобы игры рукой при блокировании выстрела Линдстрёма с линии штрафной (безуспешно). На 65-й Камада получил заброс и перебросил Макгрегора, однако мяч упал на внешнюю сторону сетки.

На 69-й же Франкфурт таки добился своего: Костич прорвался по левому флангу и исполнил прострельную передачу вдоль линии вратарской, Бесси не успел на перехват, а Борре замкнул в касание – 1:1! Счёт сравнялся.

Казалось, теперь болельщики насладятся яркой битвой, но ничего подобного не случилось. Конечно, напряжение на поле чувствовалось, ведь любое проигранное единоборство рисковало стать роковым, однако ни одного момента в последующие 25 минут команды не создали. В конце концов, свисток Славко Винчича перевёл игру в овертаймы.

Первая 15-минутка особого внимания не стоит, однако Айнтрахт превосходил в активности и остроте. В частности, с правого края штрафной пробивали Борре (Макгрегор выручил) и Кнауфф (мяч срезался с его ноги). После мини-перерыва начался размен моментами. Баришич на 107-й минуте пробил с дистанции настолько мощно, что Трапп парировал перед собой (никто не успел на добивание), а Якич ответил на 115-й классным ударом метров с 23-х – над перекладиной!

Лучший же шанс вырвать победу в дополнительное время упустили шотландцы на 119-й минуте – Кент с линии вратарской замкнул прострел Руфа, попав в Траппа, а добивание от Дэвиса прошло над каркасом! Кроме того, Тавернье со стандарта крутил мяч в правую девятку, но Трапп спокойно поймал его. В конце концов, Славко Винчич отправил команды в серию пенальти!

Первые три удара прошли без проблем. У Рейнджерс отличились Тавернье, Дэвис и Арфилд, а за Айнтрахт забили Ленц, Хрустич и Камада. Четвёртым пошёл бить опытный Аарон Рэмзи – валлиец подошёл к мячу очень уверенно и пробил по центру. Трапп парировал! Костич же сразу наказал точным пенальти. "Орлы" вышли вперёд.

Руф свой удар реализовал, однако чуда не случилось. Борре подошел к "точке" и мощно выстрелил в левую девятку – 5:4! Айнтрахт перестрелял Рейнджерс в серии и стал триумфатором Лиги Европы 2021/22!