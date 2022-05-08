Римский клуб хочет реабилитироваться перед болельщиками, которые своими глазами видели разгром от Буде-Глимта.

В октябре прошлого года Рома провела один из худших матчей в истории и потерпела разгром от Буде-Глимт со счетом 6:1. 166 фанов поехали поддержать команду за полярный круг и пережили позор.

Рома хочет компенсировать этим болельщикам "моральный ущерб". Клуб предоставит им всем бесплатные билеты на финал Лиги конференций, который состоится 25 мая в Тиране, сообщает официальный сайт "волков".

Рома начала борьбу за трофей с группы, в которой находилась Заря. В плей-офф римляне взяли реванш у Буде-Глимт, а также выбили Лестер. В финале команда Жозе Моуринью сыграет против Фейенорда.

Лига конференций: Рома обыграла Лестер, Фейеноорд удержал ничью с Марселем – определились финалисты турнира