Ройс: Минимально обыгрывать Южную Корею мы не имеем права

Хавбек сборной Германии Марко Ройс поделился ожиданиями на матч против Южной Кореи.

По мнению Ройса, сборной Германии нельзя будет довольствоваться минимальной победой над Южной Кореей, сообщает ТАСС.

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"Все футболисты сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче против Южной Кореи. При этом следует отметить, что выигрывать с минимальным преимуществом мы просто не имеем права.

В отличие от сборной Швеции, которая предпочитает более закрытую игру, южнокорейские футболисты предпочитают скоростной футбол.

Отмечу в составе соперника Сон Хин Мина, который уже давно проявил себя на европейской арене", – сказал Ройс.

Последний матч Германии на стадии группового этапа чемпионата мира-2018 против Южной Кореи состоится 27 июня.