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Ройс: Минимально обыгрывать Южную Корею мы не имеем права

25 июня 17:22 59 Читати українською
Ройс: Минимально обыгрывать Южную Корею мы не имеем права
Марко Ройс / Фото: Bild

Хавбек сборной Германии Марко Ройс поделился ожиданиями на матч против Южной Кореи.

По мнению Ройса, сборной Германии нельзя будет довольствоваться минимальной победой над Южной Кореей, сообщает ТАСС.

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"Все футболисты сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче против Южной Кореи. При этом следует отметить, что выигрывать с минимальным преимуществом мы просто не имеем права.

В отличие от сборной Швеции, которая предпочитает более закрытую игру, южнокорейские футболисты предпочитают скоростной футбол.

Отмечу в составе соперника Сон Хин Мина, который уже давно проявил себя на европейской арене", – сказал Ройс.

Последний матч Германии на стадии группового этапа чемпионата мира-2018 против Южной Кореи состоится 27 июня.

ЧМ-2018 3 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
до матча
1
дн
:
13
час
:
39
мин
Германия
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ЧМ 2018 Германия Германия Южная Корея - Германия Марко Ройс Марко Ройс
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