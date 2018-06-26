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Ройс: Мінімально обігрувати Південну Корею ми не маємо права

25 червня 17:22 200 Читать на русском
Ройс: Мінімально обігрувати Південну Корею ми не маємо права
Марко Ройс / Фото: Bild

Хавбек збірної Німеччини Марко Ройс поділився очікуваннями на матч проти Південої Кореї.

На думку Ройса, збірній Німеччині не можна буде вдовольнитися мінімальною перемогою над Південною Кореєю, повідомляє ТАСС.

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"Всі футболісти збірної Німеччини зобов'язані показати свою найкращу гру в матчі проти Південної Кореї. При цьому варто відзначити, що вигравати з мінімальною перевагою ми просто не маємо права.

На відміну від збірної Швеції, яка надає перевагу більш закритій грі, південнокорейські футболісти воліють швидкісний футбол.

Відзначу в складі суперника Сон Хин Міна, який вже давно проявив себе на європейській арені", – сказав Ройс.

Останній матч Німеччини на стадії групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Південної Кореї відбудеться 27 червня.

ЧС-2018 3 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
до матчу
1
дн
:
13
год
:
49
хв
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Південна Корея - Німеччина Марко Ройс Марко Ройс
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