Ройс: Мінімально обігрувати Південну Корею ми не маємо права

Хавбек збірної Німеччини Марко Ройс поділився очікуваннями на матч проти Південої Кореї.

На думку Ройса, збірній Німеччині не можна буде вдовольнитися мінімальною перемогою над Південною Кореєю, повідомляє ТАСС.

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"Всі футболісти збірної Німеччини зобов'язані показати свою найкращу гру в матчі проти Південної Кореї. При цьому варто відзначити, що вигравати з мінімальною перевагою ми просто не маємо права.

На відміну від збірної Швеції, яка надає перевагу більш закритій грі, південнокорейські футболісти воліють швидкісний футбол.

Відзначу в складі суперника Сон Хин Міна, який вже давно проявив себе на європейській арені", – сказав Ройс.

Останній матч Німеччини на стадії групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Південної Кореї відбудеться 27 червня.