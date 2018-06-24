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Ройс: Гол Крооса – это полный экстаз

00:55 244 Читати українською
Ройс: Гол Крооса – это полный экстаз
Тони Кроос и Марко Ройс / Фото: Getty Images

Лучший игрок матча Германия – Швеция Марко Ройс поделился впечатлениями от победного гола Тони Крооса.

"Это был наш последний шанс в этой игре. Кроос все сделал отлично, положив мяч в верхний угол таким ударом.

Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

Это был полный экстаз. Я чувствую, что мы заслужили эту победу", – цитирует Ройса портал Чемпионат.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Германия Германия Германия - Швеция Тони Кроос Тони Кроос Марко Ройс Марко Ройс
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