Ройс: Гол Крооса – это полный экстаз

Лучший игрок матча Германия – Швеция Марко Ройс поделился впечатлениями от победного гола Тони Крооса.

"Это был наш последний шанс в этой игре. Кроос все сделал отлично, положив мяч в верхний угол таким ударом.

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Это был полный экстаз. Я чувствую, что мы заслужили эту победу", – цитирует Ройса портал Чемпионат.

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