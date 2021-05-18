Культовый хавбек "красных дьяволов" присоединился к многолетнему одноклубнику Эрику Кантона, сообщает официальный сайт АПЛ.

Кантона попал в Зал славы АПЛ

Кин защищал цвета манкунианцев в 1993-2005 гг. С Юнайтед ирландец завоевал 7 чемпионских титулов. В целом он провел 366 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 39 мячей и отдал 33 результативных передач. Дважды Кина выбирали лучшим игроком месяца АПЛ, а в 2000 году он был признан игроком года в Англии по версии ПФА и футбольных журналистов.

К слову, Рой Кин дебютировал на взрослом уровне в скромном Ков Рэмблерс, откуда перебрался в Ноттингем Форест легендарного Брайана Клафа. Завершил активные выступления ирландец в Селтике в сезоне 2005/06.

"Якби я грав з Азаром, то виписував би йому підсрачники на кожному тренуванні". Брутальні правила життя Роя Кіна