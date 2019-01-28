Рой Кин стал ассистентом Мартина О'Нила в Ноттингем Форест – они работали вместе в сборной Ирландии

Бывший капитан Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии, а позже главный тренер Сандерленда и Ипсвича Рой Кин возвращается к тренерской деятельности.

Рой Кин стал помощником главного тренера Ноттингем Форест Мартина О'Нила, сообщает пресс-служба клуба.

Мартин О'Нил возглавил Ноттингем Форест

Оба уже работали вместе в сборной Ирландии, где Кин также был ассистентом О'Нила с 2013 по 2018 годы. Последние месяцы Кин работал экспертом на телевидении.

Сегодня утром, 28 января, ирландец уже приступил к исполнению своих обязанностей в клубе.

После 29 туров Ноттингем имеет 42 набранных очка и идет на девятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

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