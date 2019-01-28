Рой Кін став асистентом Мартіна О'Ніла в Ноттінгем Форест – вони працювали разом у збірній Ірландії

Колишній капітан Манчестер Юнайтед і збірної Ірландії, а пізніше головний тренер Сандерленда та Іпсвіча Рой Кін повертається до тренерської діяльності.

Рой Кін став помічником головного тренера Ноттінгем Форест Мартіна О'Ніла, повідомляє прес-служба клубу.

Мартін О'Ніл очолив Ноттінгем Форест

Обидва вже працювали разом у збірній Ірландії, де Кін також був асистентом О'Ніла з 2013 по 2018 роки. Останні місяці Кін працював експертом на телебаченні.

Сьогодні вранці, 28 січня, ірландець вже приступив до виконання своїх обов'язків в клубі.

Після 29 турів Ноттінгем має 42 набраних очки і йде на дев'ятому місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

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