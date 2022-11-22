"Я думаю, что игроки могли бы во время первого матча надеть ее и взять на себя наказание, каким бы оно ни было. Очевидно, существует риск потерять Кейна, если он получит желтую карточку, но это было бы отличным заявлением. Какой бы это был шаг со стороны Кейна или Бейла. Получите наказание в первом туре, а затем играйте дальше.

"Не хотим, чтобы наш капитан начинал матч с желтой": зверские санкции ФИФА заставили сборные отречься от ЛГБТ-повязок

Но нет, вы не хотите, чтобы вас отстранили. Я думаю, что это была большая ошибка. Оба футболиста, особенно когда мы говорим об Уэльсе и Англии, должны отстаивать свою позицию, несмотря на давление извне или от собственных ассоциаций", – отметил Кин в эфире ITV.

Напомним, не менее 9 сборных-участниц ЧМ-2022 планировали использовать во время матчей турнира капитанскую повязку с лозунгом "One Love" в поддержку ЛГБТ. В ответ ФИФА пригрозила, что капитанам еще до старта матча будут показывать желтую карточку, а национальные федерации будут штрафовать.

ЧС-2022, онлайн 2 ігрового дня: Веа забиває, Бейл знову герой, Англія розірвала Іран, Нідерланди уникли провалу