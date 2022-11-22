Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін не розуміє, чому капітани британських збірних так просто змирились з забороною ФІФА виходити зі спеціальними пов'язками.

"Я думаю, що гравці могли б під час першого матчу одягнути її та взяти на себе покарання, яким би воно не було. Очевидно, існує ризик втратити Кейна, якщо він отримає жовту картку, але це було б чудовою заявою. Який би це був крок з боку Кейна або Бейла. Отримайте покарання у першому турі, а потім грайте собі далі.

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Але ж ні, ви не хочете, щоб вас відстороняли. Я думаю, що це була велика помилка. Обидва футболісти, особливо коли ми говоримо про Уельс та Англію, повинні відстоювати свою позицію попри тиск зовні чи від власних асоціацій", – зазначив Кін в ефірі ITV.

Нагадаємо, щонайменше 9 збірних-учасниць ЧС-2022 планували використовувати під час матчів турніру капітанську пов'язку з гаслом "One Love" на підтримку ЛГБТ. У відповідь ФІФА пригрозила, що капітанам ще до старту матчу будуть показувати жовту картку, а національні федерації будуть штрафувати.

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