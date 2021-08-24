Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины
Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык отметил, что хорошо знаком с требованиями Александра Петракова и готов к новым вызовам.
"Плохо, что вызов получил из-за травм других вратарей. Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй.
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Я знаю требования Петракова, как он настраивает. Думаю все будет хорошо. Все стремятся попасть в сборную. Это большая честь для меня", – отметил Ризнык в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, Ризнык уже получал вызов в национальную команду, однако дебютировать в ней не успел. Под руководством Петракова Дмитрий ездил на молодежный чемпионат мира в Польше, где стал чемпионом мира, но на поле также не выходил.
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