Різник прокоментував виклик у збірну України
Голкіпер Ворскли Дмитро Різник зазначив, що добре знайомий з вимогами Олександра Петракова і готовий до нових викликів.
"Погано, що виклик отримав через травми інших воротарів. Бажаю Бущану і Трубіну швидше повернутися у стрій.
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Я знаю вимоги Петракова, як він налаштовує. Думаю все буде добре. Всі прагнуть потрапити у збірну. Це велика честь для мене", – зазначив Різник у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Різник вже отримував виклик до національної команди, однак дебютувати у ній не встиг. Під керівництвом Петракова Дмитро їздив на молодіжний чемпіонат світу у Польщі, де став чемпіоном світу, але на поле також не виходив.
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