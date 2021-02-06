Ризеспор обидно уступил Аланьяспору в матче 24-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 24-й тур

Аланьяспор – Ризеспор – 2:1

Голы: Барейро, 32, (пен.), Пектемек, 90+5 – Талби, 25

Ризеспор неплохо начал встречу и открыл счет во встрече благодаря голу Талби. Впрочем, Барейро уже через 7 минут выровнял положение, а еще через 4 гол Учана отменили после просмотра видеоповтора.

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Во втором тайме Аланьяспор создал немало моментов, чтобы выйти вперед, но мяч упорно не шел в ворота (в частности, благодаря действиям вратаря Ризеспора Аккана). Но на 5 компенсированной минуте Пектемек вырвал победу для хозяев.

Отметим, что Морозюк провел на поле весь поединок, но получил одну из худших оценок – 6,5 (хуже только у Шкоды и Дилавера). Украинец совершил 4 подбора, заблокировал 1 удар, сделал 1 перехват и 2 отбора. Разочаровала точность передач (68%), а также 17 потерь мяча.

Таким образом, Аланьяспор набрал 41 очко и поднялся на 4 место, Ризеспор с 26 пунктами остался двенадцатым.

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