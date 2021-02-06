Різеспор прикро поступився Аланьяспору в матчі 24-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 24-й тур

Аланьяспор – Різеспор – 2:1

Голи: Барейро, 32, (пен.), Пектемек, 90+5 – Талбі, 25

Різеспор непогано розпочав зустріч та відкрив рахунок у зустрічі завдяки голу Талбі. Втім, Барейро вже за 7 хвилин вирівняв становище, а ще через 4 гол Учуна скасували після перегляду відеоповтору.

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У другому таймі Аланьяспор створив чимало моментів, аби вийти вперед, але м'яч вперто не йшов у ворота (зокрема, завдяки діям воротаря Різеспора Аккана). Але на 5 компенсованій хвилині Пектемек вирвав перемогу для господарів.

Відзначимо, що Морозюк провів на полі увесь поєдинок, але отримав одну з найгірших оцінок – 6,5 (гірше лише в Шкоди та Ділавера). Українець здійснив 4 підбирання, заблокував 1 удар, зробив 1 перехоплення та 2 відбори. Розчарувала точність передач (68%), а також 17 втрат м'яча.

Таким чином, Аланьяспор набрав 41 очко та піднявся на 4 місце, Різеспор з 26 пунктами залишився дванадцятим.

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