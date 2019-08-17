Ризеспор с Морозюком обыграл Генчлербирлиги

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Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперника
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Зозуля с Альбасете в стартовом матче сезона проиграл Альмерии – хорошая оценка украинца в провальном поединке командыИспания — 22:02 69
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Манчестер Сити драматично не дожал Тоттенхэм из-за VAR – Зинченко дважды не смог пробить чемпиона мираАнглия — 21:27 1159
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Брайтон – Вест Хэм: Ярмоленко получил худший бал, конкуренты украинца поинтереснее, а VAR помогаетАнглия — 19:02 609