Ризеспор с Морозюком обыграл Генчлербирлиги

В стартовом туре чемпионата Турции Ризеспор минимально одолел Генчлербирлиги.

Чемпионат Турции 2019/20, 1-й тур

Генчлербирлиги – Ризеспор – 0:1

Гол: Мельняк, 66

Удаление: Флавио, 39

Ризеспор с Морозюком в составе обыграл на выезде Генчлербирлиги. Хозяева перед перерывом остались в меньшинстве после удаления Флавио. Во второй половине матча Ризеспор дожал соперника благодаря голу Мельняка на 66-ой минуте.

Морозюк підписав повноцінний контракт з Різеспором

Отметим, что Николай Морозюк вышел в стартовом составе Ризеспор и провел весь матч на поле, не отметившись результативными действиями. Добавим, что украинец получил 3-ий худший балл в команде по данным Sofascore.