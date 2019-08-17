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Ризеспор с Морозюком обыграл Генчлербирлиги

22:38 21 Читати українською
Ризеспор с Морозюком обыграл Генчлербирлиги
Генчлербирлиги – Ризеспор – 0:1 / beinSports

В стартовом туре чемпионата Турции Ризеспор минимально одолел Генчлербирлиги.

Чемпионат Турции 2019/20, 1-й тур

Генчлербирлиги – Ризеспор – 0:1

Гол: Мельняк, 66

Удаление: Флавио, 39

Ризеспор с Морозюком в составе обыграл на выезде Генчлербирлиги. Хозяева перед перерывом остались в меньшинстве после удаления Флавио. Во второй половине матча Ризеспор дожал соперника благодаря голу Мельняка на 66-ой минуте.

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Отметим, что Николай Морозюк вышел в стартовом составе Ризеспор и провел весь матч на поле, не отметившись результативными действиями. Добавим, что украинец получил 3-ий худший балл в команде по данным Sofascore.

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Украинцы за рубежом Генчлерберлиги Генчлерберлиги Ризеспор Ризеспор Николай Морозюк Николай Морозюк Турция
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