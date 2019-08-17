Різеспор з Морозюком обіграв Генчлербірлігі

В стартовому турі чемпіонату Туреччини Різеспор мінімально здолав Генчлербірлігі.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 1-й тур

Генчлербірлігі – Різеспор – 0:1

Гол: Мельняк, 66

Вилучення: Флавіо, 39

Різеспор з Морозюком в складі переграв на виїзді Генчлербірлігі. Господарі перед перервою лишились в меншості через вилучення Флавіо. В другій половині матчу Різеспор дотиснув суперника завдяки голу Мельняка на 66-ій хвилині.

Морозюк підписав повноцінний контракт з Різеспором

Відзначимо, що Микола Морозюк вийшов у стартовому складі Різеспора та провів увесь матч на полі, не відзначившись результативними діями. Додамо, що українець отримав 3-ій найгірший бал в команді за даними Sofascore.