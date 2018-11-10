"Мы делаем так, как выгодно Леганесу", – Пеллегрино резко ответил на недовольство Реала ситуацией Лунина

Перед поединком 12 тура Примеры против Жироны наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино прокомментировал информацию о возможном досрочном возвращении Андрея Лунина в Реал, которому принадлежит украинец.

Напомним, Андрей Лунин перешел в Леганес летом на правах аренды из Реала, однако провел лишь один матч в Кубке Испании и до сих пор не дебютировал в Примере. Недавно появилась информация, что Реал недоволен ситуацией украинца и уже зимой может вернуть его из аренды.

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"Мы хотим оставить Лунина. Леганес очень помогает ему: в изучении испанского, адапатации, изучении соперников и тактических знаниях. Считаю, что он прогрессирует.

Конечно, мы планируем его использовать, но у Леганеса есть основной голкипер – Иван Куэльяр, который играет очень хорошо. Я принимаю решение, исходя из интересов Леганеса. Я хорошо понимаю интерес Реала, которому принадлежит Лунин, и недовольство мадридцев, но иногда ты не можешь сделать всех счастливыми. Мы делаем так, как выгодно нашей команде. Когда клуб берет какого-то игрока в аренду, он всегда рискует", – цитирует Пеллегрино Mundo Deportivo.

К слову, после 11 туров Леганес занимает 18 место в чемпионате Испании, набрав лишь 9 очков и пропустив 16 голов.

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