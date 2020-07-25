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Ривер Плейт не отпустил Карраскаля в Россию – за экс-лидера Карпат предлагают жалкую для аргентинцев сумму

17:44 - Читати українською
Ривер Плейт не отпустил Карраскаля в Россию – за экс-лидера Карпат предлагают жалкую для аргентинцев сумму
Хорхе Карраскаль / Marca

Полузащитник Ривер Плейт Хорхе Карраскаль не присоединится к московскому ЦСКА в ближайшее время.

Ривер Плейт отклонил предложение московского ЦСКА по Хорхе Карраскалю, информирует TNTSports.

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Отмечается, что россияне предлагали около 6 млн евро, тогда как Ривер требует не менее 10 млн. Многое зависит и от самого Карраскаля – Хорхе должен получить более лучший контракт в России, а также изъявить желание покинуть клуб.

Напомним, 21-летний колумбиец перебрался в аргентинский клуб на правах аренды в начале 2019 года из Карпат – львовяне получили за Хорхе 500 тысяч евро. В январе латиноамериканский гранд выкупил Карраскаль за 2,5 миллиона евро. Добавим, что игроком Ривер Плейт интересовалась ряд европейских клубов, среди которых Бешикташ, Аякс, Фиорентина и Ювентус.

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