Карраскаль возглавляет список желаний амбициозного итальянского клуба – его хотят больше, чем Цыганкова

Колумбийский атакующий хавбек Хорхе Карраскаль находится на радаре Фиорентины. Генуэзцы с его помощью хотят вернуться на евроарену.

Антонио Кассано недавно назвал Карраскаля монстром – тем, "кто может оставить значительный след в футболе в ближайшие годы". Характеристика легендарного итальянца выглядела грандиозным преувеличением, однако за Хорхе действительно охотится ряд солидных европейских клубов: Ювентус, Бешикташ, Аякс и Фиорентина. Наиболее предметный интерес проявляют именно "фиалки" – приглашение колумбийца рассматривается частью стратегического плана клуба по возвращенит в еврокубки.

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Экс-звезда Карпат идеально соответствует профилю игрока, которого хочет подписать главный тренер генуэзцев Джузеппе Якини. Правда, официального предложения Хорхе пока не получал, информирует Ole.

В конкурентах Карраскаля лидер Александрии Кирилл Ковалец, однако 22-летний колумбиец – явный фаворит. На позицию атакующего хавбека Фиорентина рассматривала Руслана Малиновского, но тому такой вариант не интересен. А еще в лонглисте "фиалок" находится Виктор Цыганков, чьи позиции частично пересекаются с игровыми позициями Карраскаля.

Фиорентина поставила цель собрать у себя талантливую молодежь, с которой удастся за короткий срок заявить о себе в Италии и Европе. Кроме Карраскаля, "фиалки" активно смотрят в сторону Маркуса Тюрама из Боруссии М и Лукаса Пакета, который не сумел стать своим в Милане. Пакета перешел в Серию А за почти 40 миллионов евро, однако сейчас его стоимость значительно ниже.

Фиорентина планирует новые приобретения даже в эпоху коронавирусного кризиса, поскольку рассчитывает получить доходы. Например, возможна продажа капитана команды Хермана Пессельи, а также юной звезды сборной Италии Федерико Кьезы.

Ривер Плейт выкупил Карраскаля у Карпат за 2,5 миллиона евро, предварительно заплатив 500 тысяч за аренду. Говорят, что аргентинцы до сих пор не рассчитались с украинским клубом. Не сказать, что Хорхе сверкает в составе Ривер Плейт, или хотя бы имеет там статус безоговорочного игрока основного состава.

Однако этой зимой он прекрасно зарекомендовал себя в квалификации на Олимпийские Игры с молодежной сборной Колумбии. Карраскаль выводил команду на матчи с капитанской повязкой и привлек внимание европейских клубов. Пресса сообщает, что клаусула атакующего хавбека составляет около 20 миллионов евро.

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