Рівер Плейт не відпустив Карраскаля в Росію – за екс-лідера Карпат пропонують жалюгідну для аргентинців суму

Рівер Плейт відхилив пропозицію московського ЦСКА щодо Хорхе Карраскаля, інформує TNTSports.

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Зазначається, що росіяни пропонували близько 6 млн євро, тоді як Рівер вимагає не менше 10 млн. Багато що залежить і від самого Карраскаля – Хорхе має отримати кращий контракт у Росії, а також виявити бажання покинути клуб.

Нагадаємо, 21-річний колумбієць перебрався в аргентинський клуб на правах оренди на початку 2019 року з Карпат – львів’яни отримали за Хорхе 500 тисяч євро. У січні латиноамериканський гранд викупив Карраскаля за 2,5 мільйони євро. Додамо, що гравцем Рівер Плейт цікавилась низка європейських клубів, серед яких Бешикташ, Аякс, Фіорентина та Ювентус.

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