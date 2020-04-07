Ришарлисон пожертвовал 500 продуктовых корзин родному городу – поступок дня

Нападающий ливерпульского Эвертона Ришарлисон в очередной раз помог нуждающимся на родине.

Молодой форвард закупил полтысячи продуктовых корзин для бедных Нова-Венесии (штат Эспириту-Санту), сообщает Globo Esporte.

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Нищие семьи получили от Ришарлисона наборы, в которые попали рис, бобовые, масло и средства личной гигиены. Доставкой продуктов в дома нуждающихся занималась семья лидера Эвертона и местные власти. Ришарлисон уже не впервые отличился благотворительностью. Ранее он пожертвовал почти 6,5 тонн еды для бедных Нова-Венесии, положение которых ухудшилось в условиях пандемии коронавируса.

К слову. в нынешнем сезоне Ришарлисон провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.