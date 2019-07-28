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Рібері відмовив Монако через вірність іншому французькому клубу

10:38 448 Читать на русском
Рібері відмовив Монако через вірність іншому французькому клубу
Франк Рібері / Баварія

Вінгер Франк Рібері готовий виступати лише за один французький клуб.

Екс-вінгер Баварії Франк Рібері, який після відходу з німецького гранда перебуває у статусі вільного агента, відмовився вести перемовини з Монако щодо підписання контракту.

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Монегаски вийшли на контакт з 36-річним футболістом, але той повідомив, що не буде вести перемовини, адже готовий виступати лише за один французький клуб – Марсель, кольори якого захищав з 2005 по 2007 роки.

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Нагадаємо, цього літа у Рібері закінчився термін контракту з Баварією, за яку вінгер виступав останні 12 років. У німецький клуб француз перейшов саме з Марселя.

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Теги
Трансфери Франк Рібері Франк Рібері Марсель Марсель Монако Монако Франція
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