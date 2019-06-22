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Последний гол Рибери за Баварию признан лучшим в сезоне Бундеслиги

14:33 28 Читати українською
Последний гол Рибери за Баварию признан лучшим в сезоне Бундеслиги
Франк Рибери / dpa

Полузащитник Франк Рибери, который уже попрощался с мюнхенской Баварией, стал автором лучшего мяча в сезоне 2018/19 немецкой Бундеслиги.

4’ Кингсли Коман
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен
 
Себастьян Алле 50’
4’ Кингсли Коман
50’ Себастьян Алле
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен

Самым красивым голом стал мяч, который опытный француз забил франкфуртскому Айнтрахту в 34-м туре первенства, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.

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В этом матче Рибери появился на замену во втором тайме, а забитым мячом отметился на 72-й минуте, когда слаломно прошел защитников и пробросил мяч над вратарем "орлов" Траппом.

К слову, Франк Рибери выступал за Баварию с 2007 года и завоевал с мюнхенцами 22 трофеи, среди которых и кубок Лиги чемпионов.

Видео гола Рибери доступно с 01:24:

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Лучшие голы Бавария - Айнтрахт Франкфурт Франк Рибери Франк Рибери Бавария Бавария Германия Красивые голы Видеоновости
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