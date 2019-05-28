Рианчо: Лобановский все хорошо делал, но Динамо никогда не было Реалом

Бывший ассистент тренера Динамо Рауль Рианчо рассказал, как относится к знаменитым "конспектам Лобановского".

"Я изучал Лобановского. Он был новатором своего времени. Когда я пришел в Динамо, сказал: "Давайте, мы возьмем то, что было у Лобановского, и поставим здесь, а возьмем теперь Раулиновского, будем делать так и посмотрим, как получится.

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С большим уважением отношусь к нему. Лобановский был гением для своего времени. Но если продолжать работать по его системе, то остаешься в прошлом и не можешь эволюционировать и выигрывать.

Ранее Лобановский мог сказать: "Ты бежишь или идешь в армию". Сейчас футболист будет тебе смеяться в глаза после такой фразы. Надо искать совсем другие аргументы, чтобы мотивировать игроков. Сила уже не пройдет.

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Лобановский все хорошо делал, но Динамо никогда не было Реалом. Он выиграл трофеи в Европе, но не шесть раз подряд, как Мадрид. Испанцы пытались использовать тактику Лобановского, но у нас не получилось. Тогда мы создали свою идентичность и модель. Это принесло успех: Испания стала чемпионом мира и дважды чемпионом Европы", – цитирует Рианчо Tribuna.com.