Ріанчо: Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом

Колишній асистент тренера Динамо Рауль Ріанчо розповів, як ставиться до славнозвісних "конспектів Лобановського".

"Я вивчав Лобановського. Він був новатором свого часу. Коли я прийшов в Динамо, то сказав: "Давайте, ми візьмемо те, що було у Лобановського, і поставимо тут, а візьмемо тепер Рауліновського, будемо робити так і подивимося, як вийде.

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З великою повагою ставлюся до нього. Лобановський був генієм для свого часу. Але якщо продовжувати працювати за його системою, то залишаєшся в минулому і не можеш еволюціонувати і вигравати.

Раніше Лобановський міг сказати: "Ти біжиш або йдеш в армію". Зараз футболіст тобі буде сміятися в очі після такої фрази. Треба шукати зовсім інші аргументи, щоб мотивувати гравців. Сила вже не пройде.

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Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом. Він виграв трофеї у Європі, але не шість разів поспіль, як Мадрид. Іспанці намагалися використовувати тактику Лобановського, але у нас не вийшло. Тоді ми створили свою ідентичність і модель. Це принесло успіх: Іспанія стала чемпіоном світу і двічі чемпіоном Європи", – цитує Ріанчо Tribuna.com.