Рианчо: Обожаю Шевченко как игрока, но как человек он меня разочаровал

Бывший ассистент наставника сборной Украины Рауль Рианчо рассказал о противоречиях с руководством УАФ.

"Я провел в Украине 5 лет. 2,5 были очень счастливыми, а 2,5 стали разочарованием из-за проблем с УАФ. Мне дали слово. В Украине, как и в Испании, если договариваешься и жмешь руку, то не нужно подписывать никаких документов . Это называется "договор дороже денег". А тут получилось, что никакие рукопожатия не помогают.

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Кому жал руку? Павелко и Шевченко. Во время последней встречи с тренером сборной он не разговаривал со мной вежливо и не сдержал слова. Я встал и вышел.

Много лет он был лучшим игроком Европы, а, возможно, и мира. Шевченко был моим идолом. Я его обожаю как игрока, но как человек он меня разочаровал. Когда я сюда приезжаю, то вспоминаю эту ситуацию и становлюсь немного грустным.

Не думаю, что моя ситуация разрешится. Шевченко и Павелко "футболят" меня один к другому. И никто ничего не может решить. Когда я звоню Павелко и говорю, что вы не выполнили того, о чем мы договаривались, он отвечает, что все сделал. Тогда Шевченко не сдержал своего слова? И Павелко мне не отвечает. Но я хочу эту страницу перевернуть. Эта ситуация меня расстраивает, ведь мой кумир свалился с пьедестала.

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Когда я приезжаю в Киев, то сразу звоню Реброву, есть ли он. Мне хочется с ним видеться. Хотелось бы иметь такие отношения и с Шевченко, но он упал в моих глазах. На этом тема закрыта", – цитирует Рианчо Tribuna.com.