Белорусы поднимались во второй дивизион даже в случае ничьей, но начало встречи было для них провальным. Соколь Чикаллеши оформил дубль и комфортное преимущество Албании. Скавыш отыграл один гол, но хозяева перед перерывом ответили точным ударом Маная.

Лига наций: Албания обыграла Беларусь и добыла путевку в дивизион B, Казахстан финишировал последним

Вторая половина была значительно спокойнее. Только на 80 минуте Эбонг подарил Беларуси надежду, но камбека не произошло – Албания победила и идет на повышение.