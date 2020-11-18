Результативная битва за повышение в видеообзоре матча Албания – Беларусь – 3:2
21:00 - Читати українською
Албания и Беларусь устроили феерию в решающем матче Лиги наций. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
Белорусы поднимались во второй дивизион даже в случае ничьей, но начало встречи было для них провальным. Соколь Чикаллеши оформил дубль и комфортное преимущество Албании. Скавыш отыграл один гол, но хозяева перед перерывом ответили точным ударом Маная.
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Вторая половина была значительно спокойнее. Только на 80 минуте Эбонг подарил Беларуси надежду, но камбека не произошло – Албания победила и идет на повышение.
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